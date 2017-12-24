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Путин встретится 25 декабря с руководством Госдумы и Совфеда
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    Путин встретится 25 декабря с руководством Госдумы и Совфеда

    16:00  24 Декабря 2017
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    Путин встретится 25 декабря с руководством Госдумы и Совфеда

    Москва, 24 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 25 декабря провести традиционную встречу c руководством двух палат российского парламента. Об этом сообщили в воскресенье представители Кремля.

    «25 декабря Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов двух палат», — указано в заявлении.

    В ходе мероприятия будут подведены итоги деятельности Совета Федерации и Государственной думы. Стороны также обсудят актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на 2018 год.

    Ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин 25 декабря проведет встречу с членами кабинета министров, в рамках которой будут рассмотрены социально-экономические вопросы.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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