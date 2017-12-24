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Сирия: Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным эвакуацию жителей Восточной Гуты
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    Сирия: Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным эвакуацию жителей Восточной Гуты

    15:34  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:34  24 Декабря 2017
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    Сирия: Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным эвакуацию жителей Восточной Гуты

    Анкара, 24 декабря. Москва и Анкара ведут переговоры по поводу эвакуации около 500 жителей из Восточной Гуты в Сирии. Об этом рассказал президент Турции Тайип Эрдоган.

    Он отметил, что в Восточной Гуте сейчас проживают около 400 тысяч мирных граждан, при этом в то же время в этом сирийском районе находятся и террористы. Нескольким сотням человек (около 500), среди которых 170 детей и женщин, необходима срочная помощь.

    «Мы обсуждаем с (президентом Российской Федерации — прим. ФАН) Путиным, как их (тех, кто нуждается в помощи - прим. ФАН)  без проблем вывезти в нашу страну и оказать медицинскую помощь»,  — приводит РИА Новости заявление Эрдогана.

    Турецкий лидер подчеркнул, что предполагается, что помощь в эвакуации жителей Восточной Гуты окажут представители турецкого общества красного полумесяца, а также сотрудники управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

    Отметим, при участии российских властей к мирной жизни в Сирии возвращены тысячи граждан, при поддержке ВС РФ осуществляется создание коридоров для вывода беженцев из зон конфликта, а также их возвращение домой на территориях, которые уже освобождены от террористов.    

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #турция #эрдоган #мирные жители
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