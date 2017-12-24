Сирия: Эрдоган заявил, что обсуждает с Путиным эвакуацию жителей Восточной Гуты

Анкара, 24 декабря. Москва и Анкара ведут переговоры по поводу эвакуации около 500 жителей из Восточной Гуты в Сирии. Об этом рассказал президент Турции Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в Восточной Гуте сейчас проживают около 400 тысяч мирных граждан, при этом в то же время в этом сирийском районе находятся и террористы. Нескольким сотням человек (около 500), среди которых 170 детей и женщин, необходима срочная помощь.

«Мы обсуждаем с (президентом Российской Федерации — прим. ФАН) Путиным, как их (тех, кто нуждается в помощи - прим. ФАН) без проблем вывезти в нашу страну и оказать медицинскую помощь», — приводит РИА Новости заявление Эрдогана.

Турецкий лидер подчеркнул, что предполагается, что помощь в эвакуации жителей Восточной Гуты окажут представители турецкого общества красного полумесяца, а также сотрудники управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отметим, при участии российских властей к мирной жизни в Сирии возвращены тысячи граждан, при поддержке ВС РФ осуществляется создание коридоров для вывода беженцев из зон конфликта, а также их возвращение домой на территориях, которые уже освобождены от террористов.