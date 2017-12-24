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Киев объяснил ситуацию с «задержанием» Яценюка в Женеве
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    Киев объяснил ситуацию с «задержанием» Яценюка в Женеве

    15:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  24 Декабря 2017
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    Киев объяснил ситуацию с «задержанием» Яценюка в Женеве

    Москва, 24 декабря. Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя объяснил ситуацию с «задержанием» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы, заявив, что она никак не связана с поручениями по линии Интерпола.

    Он пояснил, что это была стандартная и непродолжительная процедура паспортного контроля, после завершения которой Арсению Яценюку была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии.

    Неволя уточнил, что в первой половине года Россия обращалась в Интерпол в заявлением об объявлении Яценюка в розыск за совершенные преступления в Чечне, но напомнил, что «организация оперативно разобралась в этой ситуации, отменила все эти поручения, и инициативы РФ были заблокированы».

    Ранее сообщалось, что Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через непродолжительное время отпустили.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #задержание #яценюк #женева
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