Киев объяснил ситуацию с «задержанием» Яценюка в Женеве

Москва, 24 декабря. Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя объяснил ситуацию с «задержанием» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы, заявив, что она никак не связана с поручениями по линии Интерпола.

Он пояснил, что это была стандартная и непродолжительная процедура паспортного контроля, после завершения которой Арсению Яценюку была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии.

Неволя уточнил, что в первой половине года Россия обращалась в Интерпол в заявлением об объявлении Яценюка в розыск за совершенные преступления в Чечне, но напомнил, что «организация оперативно разобралась в этой ситуации, отменила все эти поручения, и инициативы РФ были заблокированы».

Ранее сообщалось, что Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через непродолжительное время отпустили.