Выборы-2018: Полонский назвал уличные акции «19-м веком»

Москва, 24 декабря. Известный предприниматель Сергей Полонский, который планирует принять участие в президентских выборах в России в марте 2018 года, считает себя «развивателем», а уличные акции – «19-м веком».

Напомним, в воскресенье бизнесмен приехал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для того, чтобы подать документы для участия в выборах-2018.

«Я развиватель. С моей точки зрения, выходить сегодня на улицы - это 19-й век. Это примитивный уровень», — подчеркнул Полонский, отвечая на вопрос журналистов об организации акций в его поддержку.

По словам предпринимателя, его команда сейчас готовит к запуску проект «дополненной реальности».

«Мы запускаем сейчас проект дополненной реальности, где как раз и будут выборы проходить», — объяснил он.

Ранее группа инициативных граждан, состоящая из 520 человек, официально выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты Российской Федерации.