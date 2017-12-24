ПВО США и Канады обнаружили Санта-Клауса над Чукоткой

Москва, 24 декабря. В командовании сил противовоздушной обороны США и Канады сообщили о том, что первой страной, которую в преддверии Рождества посетил Санта-Клаус, стала Россия. Сани популярного рождественского персонажа «были замечены» над Чукоткой, отметили в объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD), которое «следит за Сантой» с 1955 года.

В воскресенье Санта-Клаус покинул свою резиденцию на Северном Полюсе и в санях, запряженных девятью оленями, направился на юг, отмечается в специальной онлайн трансляции, посвященной передвижению волшебника. За первые полтора часа полета Санта-Клаус успел раздать более 70 тысяч подарков.

Первым населенным пунктом на его пути стало село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе, затем Санта-Клаус направился в Камчатский край.

Отметим, каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо превращается в центр наблюдения за рождественским путешествием Санта-Клауса.

Быстро и точно отслеживать маршрут новогоднего волшебника NORAD помогают системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», изображение, передаваемое которыми, транслируется на YouTube.