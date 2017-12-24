ЦИК сообщил новую дату визита Собчак для выдвижения на выборы-2018

Москва, 24 декабря. Центризбирком РФ сообщил о новой дате подачи документов Ксении Собчак на выдвижение кандидатом в президенты России. Свой сегодняшний визит телеведущая перенесла на понедельник.

«Ксения Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12.30», — уточнили в пресс-службе ЦИК.

Напомним, на выборах-2018 Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех» и баллотируется от «Гражданской инициативы» экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Решение о ее выдвижении партия приняла на съезде 23 декабря, пишет РИА Новости.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, официально избирательная кампания стартовала 18 декабря.