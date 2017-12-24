DJ Smash присоединился к «Команде Путина»

Москва, 26 ноября. Известный российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман (DJ Smash) присоединился к движению Putin Team. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители организации.

Напомним, инициатором создания движения «Команда Путина» (Putin Team) является популярный спортсмен Александр Овечкин.

«Теперь с нами DJ Smash. К нашему движению присоединился DJ Smash, о своем решении артист объявил после посещения Центра помощи детям N12 в родной Перми», — указано в сообщении в социальных сетях.

В начале декабря российских хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, что движение «Команда Путина» объединило под своим крылом представителей более 600 городов и более 50 стран мира. Спортсмен также добавил, что официальный портал Putin Team будет постоянно обновляться.

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