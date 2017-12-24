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Общество
DJ Smash присоединился к «Команде Путина»
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    DJ Smash присоединился к «Команде Путина»

    18:00  24 Декабря 2017
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    DJ Smash присоединился к «Команде Путина»

    Москва, 26 ноября. Известный российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман (DJ Smash) присоединился к движению Putin Team. Об этом рассказали в воскресенье официальные представители организации.

    Напомним, инициатором создания движения «Команда Путина» (Putin Team) является популярный спортсмен Александр Овечкин.

    «Теперь с нами DJ Smash. К нашему движению присоединился DJ Smash, о своем решении артист объявил после посещения Центра помощи детям N12 в родной Перми», — указано в сообщении в социальных сетях.

    DJ Smash присоединился к «Команде Путина»

    В начале декабря российских хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, что движение «Команда Путина» объединило под своим крылом представителей более 600 городов и более 50 стран мира. Спортсмен также добавил, что официальный портал Putin Team будет постоянно обновляться.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #команда путина #putinteam
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