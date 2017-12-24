Шредер признался, что доверяет Путину

Берлин, 24 декабря. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что доверяет президенту России Владимиру Путину и находится с российским лидером в дружеских отношениях.

Об этом известный немецкий государственный деятель и политик сообщил изданию Rheinische Post.

«Я доверяю Владимиру Путину. Управлять Россией — непростая задача. Вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет», — отметил Шредер.

Экс-канцлер рассказал, что, по его мнению, дружба предполагает возможность всегда делиться своим мнением и, если надо, критиковать, однако только в личных беседах. В то же время Шредер отметил, что, вполне вероятно, далеко не все знает о президенте России Путине, потому что у российского лидера наверняка есть свои секреты.

Бывший канцлер также отметил, что «хорошие отношения» с Россией входят в интересы всей Европы. Шредер выразил надежду, что санкции, которые вредят взаимовыгодным отношениям Москвы и ЕС, будут в скором времени отменены.