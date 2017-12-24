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Шредер признался, что доверяет Путину
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    Шредер признался, что доверяет Путину

    14:41  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  24 Декабря 2017
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    Шредер признался, что доверяет Путину

    Берлин, 24 декабря. Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что доверяет президенту России Владимиру Путину и находится с российским лидером в дружеских отношениях.

    Об этом известный немецкий государственный деятель и политик сообщил изданию Rheinische Post.

    «Я доверяю Владимиру Путину. Управлять Россией — непростая задача. Вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет», — отметил Шредер.

    Экс-канцлер рассказал, что, по его мнению, дружба предполагает возможность всегда делиться своим мнением и, если надо, критиковать, однако только в личных беседах. В то же время Шредер отметил, что, вполне вероятно, далеко не все знает о президенте России Путине, потому что у российского лидера наверняка есть свои секреты.

    Бывший канцлер также отметил, что «хорошие отношения» с Россией входят в интересы всей Европы. Шредер выразил надежду, что санкции, которые вредят взаимовыгодным отношениям Москвы и ЕС, будут в скором времени отменены. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #россия #германия #шредер
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