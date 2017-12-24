Все меняется: президент Литвы заявила о готовности сотрудничать с Россией

Вильнюс, 24 декабря. Литовская сторона готова сотрудничать с Россией. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

По словам политика, российская сторона является сложным собеседником, однако от диалога нельзя отказываться.

«Все меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам, и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей… Лучше сотрудничать и торговать, чем воевать», — цитирует слова Грибаускайте издание 15min.lt.

Однако Вильнюс считает, что для нормализации отношений Москва должна отказаться от «оккупированных территорий», а также прекратить «подкупать политиков» и «вмешиваться в выборы» в других странах.

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте выступила за продление санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.