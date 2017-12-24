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Политика
Все меняется: президент Литвы заявила о готовности сотрудничать с Россией
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    Все меняется: президент Литвы заявила о готовности сотрудничать с Россией

    18:11  24 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  24 Декабря 2017
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    Президент Литвы об отношениях с РФ: Все меняется

    Вильнюс, 24 декабря. Литовская сторона готова сотрудничать с Россией. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

    По словам политика, российская сторона является сложным собеседником, однако от диалога нельзя отказываться.

    «Все меняется, меняется геополитическая ситуация, всегда необходимо сохранять готовность быть открытым к переменам, и, если надо, менять свою позицию, не отказываясь от ценностей… Лучше сотрудничать и торговать, чем воевать», — цитирует слова Грибаускайте издание 15min.lt.

    Однако Вильнюс считает, что для нормализации отношений Москва должна отказаться от «оккупированных территорий», а также прекратить «подкупать политиков» и «вмешиваться в выборы» в других странах.

    Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте выступила за продление санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #литва
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