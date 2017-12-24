Донбасс сегодня: «Тюльпаны» и «Гвоздики» смотрят на ЛНР, самоподрыв бойца ВСУ

Донбасс, 24 декабря. Пригороды Донецка под минометным огнем ВСУ, в ЛНР относительно спокойно. Диверсанты Киева готовят теракты в Луганской народной республике. Украинская сторона в СЦКК покрывает халатность военных. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Хроника «новогоднего» перемирия

В воскресенье утром 24 декабря украинские военные ударили по войскам ДНР в селе Веселое (северо-западный пригород Донецка — прим. ФАН). Обстрел велся из минометов калибром 120 и 82 мм. В общей сложности армия Киева четыре раза срывала режим «тишины».

На Луганском направлении отмечается спад активности ВСУ. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР возле двух поселков. Киев дважды нарушил «новогоднее перемирие», открыв огонь по позициям военных ЛНР из зенитных установок, 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что еще 18 декабря командование 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ начало подготовку диверсионно-разведывательных групп для проведения ДТА (диверсионно-террористических актов) на территории республики. В беседе с корреспондентом ФАН штабные офицеры ЛНР подтвердили данную информацию и сообщили, что ДРГ формируется из состава второго батальона тактической группы украинских десантников. Планируемое место заброски — район подконтрольного ВСУ города Счастье.

Киевское командование наращивает группировку

В то же время украинское командование использует передышку по максимуму, к линии разграничения стягивается дополнительная живая сила и техника. В район ответственности 128-й горно-пехотной бригады ВСУ переброшено около 100 бойцов нацбатальона ДУК «Правый сектор»1 (деятельность организации запрещена в РФ) и три системы БМ-21 «Град». В зоне обстрелов бригады находятся Горловка и прилегающие поселки. На южном направлении ДНР батальон из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины усилил подразделения 59-й мотопехотной бригады.

Разведка ЛНР зафиксировала в Станично-Луганском районе установку двух самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибром 240 мм. В Новоайдарском районе украинские военные разместили четыре противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибром 100 мм. Артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы «Акация», зенитные ракетные комплексы «Стрела» и зенитные установки ЗУ-23-2 ВС Украины обнаружены в непосредственной близости к западным и юго-западным рубежам Луганской республики.

Самоподрыв бойца ВСУ

Разведка ЛНР сообщает, что во время попытки похитить боеприпасы в поселке Макарово подорвался военнослужащий 80 десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

«Предприниматель» намеревался продать боеприпасы, но во время неосторожного обращения они сдетонировали. В результате серьезные осколочные ранения получили двое мирных жителей и сам боец ВСУ.

Причины «саботажа» ДНР

Конец недели в украинском медиапространстве ознаменовался волной негодования в отношении действий донецких пограничников. Как сообщила украинская сторона в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), солдаты и пограничники ДНР якобы саботируют пропуск людей и автомобилей через пункт пропуска (КПВВ) Новотроицкое — Еленовка (южный въезд в Донецк).

Специально для ФАН ситуацию прояснили донецкие правоохранители. Как оказалось, еще в четверг около 17 часов вечера на украинской стороне КПВВ на противопехотной мине подорвался мирный житель. Мужчина пенсионного возраста шел в направлении столицы ДНР. Об этом сотрудникам Генеральной прокуратуры республики рассказали местные жители, которые и стали свидетелями инцидента.

На следующий день информацию подтвердили и в оперативном командовании ДНР. Кроме того, Генпрокуратура республики выяснила, что предупредительные таблички «Осторожно, мины» в данном районе отсутствовали. Именно по причине подрыва гражданского лица и был приостановлен пропуск граждан украинскими военными на КПВВ Новотроицкое.

Сообщается, что мужчина получил серьезные травмы ноги, но остался жив.

1 Организация запрещена на территории РФ.