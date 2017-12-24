Навального выдвинули «кандидатом в президенты», пока он отсиживался в шатре

Москва, 24 декабря. Группа сторонников в Москве поддержала участие Алексея Навального в президентских выборах в России. При этом сам блогер во время акции «отсиживался в шатре», пишет «Политика сегодня».

Акция сбора подписей в поддержку незаконного участия Навального в выборах проходила на пляже в Серебряном Бору в Москве и не собрала большого количества участников, хотя сторонники блогера установили на пляже шатер.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя потенциальное участие Навального в выборах, отмечала, что, в соответствии с законом Российской Федерации, Навальный, как гражданин, имеющий непогашенную судимость, не имеет права баллотироваться на выборах главы российского государства в следующем году.

При этом Памфилова подчеркнула, что попробовать избраться в президенты России на законных основаниях Навальный сможет не раньше, чем через десять лет — после 2028 года.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания по всей России стартовала 18 декабря.