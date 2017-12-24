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Россия
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Общество
Навального выдвинули «кандидатом в президенты», пока он отсиживался в шатре
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    Навального выдвинули «кандидатом в президенты», пока он отсиживался в шатре

    14:57  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  24 Декабря 2017
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    Сторонники «выдвинули» Навального в президенты России

    Москва, 24 декабря. Группа сторонников в Москве поддержала участие Алексея Навального в президентских выборах в России. При этом сам блогер во время акции «отсиживался в шатре», пишет «Политика сегодня».

    Акция сбора подписей в поддержку незаконного участия Навального в выборах проходила на пляже в Серебряном Бору в Москве и не собрала большого количества участников, хотя сторонники блогера установили на пляже шатер.

    Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя потенциальное участие Навального в выборах, отмечала, что, в соответствии с законом Российской Федерации, Навальный, как гражданин, имеющий непогашенную судимость, не имеет права баллотироваться на выборах главы российского государства в следующем году.

    При этом Памфилова подчеркнула, что попробовать избраться в президенты России на законных основаниях Навальный сможет не раньше, чем через десять лет — после 2028 года.  

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания по всей России стартовала 18 декабря. 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #навальный #цик #выборы-2018
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