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Россия
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Политика
Володин пообещал симметричный ответ на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях
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    Володин пообещал симметричный ответ на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

    14:12  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:14  24 Декабря 2017
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    Володин пообещал симметричный ответ на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

    Исламабад, 24 декабря. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что закрытие аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook является нарушением прав читателей.

    Соответствующее мнение прозвучало в ходе встречи Володина с главой Меджлиcа Ирана Али Лариджани, которая проходит в воскресенье в Исламабаде.

    На переговорах также были затронуты темы двойных стандартов в американской политике. В качестве примера Вячеслав Володин привел закрытие аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook. Он отметил, что страна, которая пропагандирует активную свободу слова, не дает высказаться человеку, чья точка зрения отличается от точки зрения Вашингтона.

    «Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блок. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним», — подчеркнул российский политик.

    Володин напомнил, что Кадыров уже был внесен в санкционные списки США.

    Володин пообещал симметричный ответ на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

    Он также выразил уверенность, что Instagram и Facebook, которые позиционируют себя как международные компании, сами себя дискредитируют, поскольку с их стороны не было предъявлено никаких обвинений в адрес Кадырова.

    Спикер нижней палаты парламента России добавил, что страны вынуждены принимать симметричные меры на подобные действия, исходя из принципа взаимности.

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #володин
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