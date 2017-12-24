Володин пообещал симметричный ответ на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях

Исламабад, 24 декабря. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что закрытие аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook является нарушением прав читателей.

Соответствующее мнение прозвучало в ходе встречи Володина с главой Меджлиcа Ирана Али Лариджани, которая проходит в воскресенье в Исламабаде.

На переговорах также были затронуты темы двойных стандартов в американской политике. В качестве примера Вячеслав Володин привел закрытие аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook. Он отметил, что страна, которая пропагандирует активную свободу слова, не дает высказаться человеку, чья точка зрения отличается от точки зрения Вашингтона.

«Дело в том, чтобы в социальных сетях читать блогера, нужно подписаться на его блок. Закрывая аккаунт, они закрывают право граждан узнать мнение блогера, на общение с ним», — подчеркнул российский политик.

Володин напомнил, что Кадыров уже был внесен в санкционные списки США.

Он также выразил уверенность, что Instagram и Facebook, которые позиционируют себя как международные компании, сами себя дискредитируют, поскольку с их стороны не было предъявлено никаких обвинений в адрес Кадырова.

Спикер нижней палаты парламента России добавил, что страны вынуждены принимать симметричные меры на подобные действия, исходя из принципа взаимности.