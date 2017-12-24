Сирия — Афганистан — Судан: как «недобитки» ИГ перемещаются из САР и Ирака в другие страны

Замир Кабулов, директор Второго департамента Азии МИД РФ, выступил с тревожным заявлением. Согласно его данным, в Афганистане в настоящий момент формируется мощная ячейка «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), состоящая из примерно 10 тысяч террористов. Причем значительная часть боевиков имеют боевой опыт, так как до этого участвовали в столкновениях в Сирии и Ираке.

Десять тысяч исламистов, и эта цифра продолжает стремительно расти, предупреждает дипломат. Он также добавил, что основные очаги активности террористов ИГИЛ1 отмечаются в северных районах Афганистана, граничащих с Туркменистаном и Таджикистаном. Таким образом, зараза в лице ИГ1 в дальнейшем может распространиться и по территории СНГ.

В Сирии благодаря усилиям, прежде всего, ВКС РФ и правительственной Сирийской арабской армии (САА) «Исламское государство» было разгромлено. Остатки отрядов группировки, тем не менее, пытаются бежать в другие страны, дабы сформировать там новые анклавы. Помимо Афганистана существуют и другие удобные для террористов направления: это например, северо-западная Африка — Судан, Ливия, Египет, а также юго-восточная Азия — Мьянма и Филиппины.

Но как боевикам удается покидать Сирию и Ирак, а затем беспрепятственно перебираться в другие регионы мира? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Наш собеседник — независимый журналист и политолог Александр Асафов — убежден, что в данном случае не обходится без помощи внешних участников, которым выгодно сохранение ИГ. Главной такой силой являются, по его мнению, Соединенные Штаты.

«Террористы каким-то непостижимым удивительным образом проходят через кордоны, позиции правительственных сил и оказываются на безопасных для себя территориях, где могут опять накапливать силы. Казалось бы, удивительное дело, но мы знаем об их договоренностях с курдами, а также о том, что американцы занимались вывозом боевиков. Такая тактика США в отношении остатков «Исламского государства» в Сирии объясняет то, почему ячейки ИГ возникают где-то еще», — подчеркивает эксперт.

Победа в САР была достигнута, однако говорить о полном уничтожении ИГИЛ как международной террористической организации не приходится, отмечает он. По словам Александра Асафова, добиться окончательной ликвидации данной группировки будет нелегко, поскольку террористы имеют сильных внешних союзников, чьи цели связаны с поддержанием отдельных районов дестабилизации по всему миру.

«К сожалению, условный Берлин еще не взят, потому что ИГ, как сказал Александр Бортников, перейдет в «автономный джихад», оно уже переходит. Кроме того, боевики накапливают силы в других государствах, причем не только на Ближнем Востоке, и продолжают свою террористическую деятельность. Такова данность, и все дело в том, что наши уважаемые партнеры имеют другие стратегические цели и потому совсем по-другому относятся к остаткам ИГИЛ. Соответственно, анклавы будут возникать и дальше, и это, безусловно, огромная угроза. Таким образом, проблема международного терроризма никуда не делась», — заметил собеседник ФАН.

Очаги активности членов «Исламского государства» и других подобных организаций отмечаются по всей планете. Для того чтобы полностью уничтожить эту угрозу, необходима консолидация усилий большого числа стран, считает политолог.

«Под угрозой находится Афганистан. Известно также о ячейках ИГ на Филиппинах в регионе Минданао, группы боевиков есть в Мьянме, где тоже недавно были конфликты с правительственными силами и полицией. Очевидно, что террористы попробуют себя показать и в Африке — в Ливии, Судане. То есть по миру существует множество точек, включая, например, Лондон, где присутствуют члены джихадистских формирований «Исламского государства», в том числе прошедшие военный конфликт в Сирии. Участники борьбы с врагом человечества номер один должны прийти к одной общей позиции, а не работать в угоду лишь собственным экономическим или политическим интересам. Некоторые из них, я говорю об американцах, с трибун заявляют о бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом, но при этом сами на собственном же транспорте вывозят боевиков из-под удара», — заявил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.