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Кадыров рассказал, как возвращали детей с бывшей под контролем ИГ территории
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    Кадыров рассказал, как возвращали детей с бывшей под контролем ИГ территории

    14:58  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  24 Декабря 2017
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    Кадыров рассказал, как возвращали детей с бывшей под контролем ИГ территории

    Москва, 24 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как осуществлялся вывоз женщин и детей с территорий запрещенной в России организации ИГ1. О том, как спасали россиян, чеченский лидер сообщил в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.     

    «Они (бойцы, соратники Кадырова — прим. ФАН) всегда помогали помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться», — рассказал Кадыров.

    Чеченский лидер также добавил, что в течение двух лет при участии российских властей «раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи». Кадров также признался, что его жена заплакала, когда смотрела видео о людях, вывезенных с территорий, которые контролировала ИГ.

    Глава Чечни подчеркнул, что, как говорил президент России Владимир Путин, за теми, кого удалось вывезти с территорий ближневосточных государств, нужно внимательно смотреть — оказать все необходимые медицинские услуги, «посмотреть, как они обустроились».

    Отметим, ранее Кадыров сообщил о возвращении из Сирии детей, ранее вывезенных из РФ. 
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #дети #сирия #женщины #иг #кадыров
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