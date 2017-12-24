Кадыров рассказал, как возвращали детей с бывшей под контролем ИГ территории

Москва, 24 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как осуществлялся вывоз женщин и детей с территорий запрещенной в России организации ИГ1. О том, как спасали россиян, чеченский лидер сообщил в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

«Они (бойцы, соратники Кадырова — прим. ФАН) всегда помогали помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться», — рассказал Кадыров.

Чеченский лидер также добавил, что в течение двух лет при участии российских властей «раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи». Кадров также признался, что его жена заплакала, когда смотрела видео о людях, вывезенных с территорий, которые контролировала ИГ.

Глава Чечни подчеркнул, что, как говорил президент России Владимир Путин, за теми, кого удалось вывезти с территорий ближневосточных государств, нужно внимательно смотреть — оказать все необходимые медицинские услуги, «посмотреть, как они обустроились».

Отметим, ранее Кадыров сообщил о возвращении из Сирии детей, ранее вывезенных из РФ.



1 Организация запрещена на территории РФ.