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«Здесь все задом наперед»: американцы провели тест-драйв советского грузовика ГАЗ-66
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    «Здесь все задом наперед»: американцы провели тест-драйв советского грузовика ГАЗ-66

    14:05  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  24 Декабря 2017
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    «Здесь все задом наперед»: американцы провели тест-драйв советского грузовика ГАЗ-66

    Москва, 24 декабря. Видеоблогер Павел Суслов и его друзья из Калифорнии Пол и Джей-Ти продолжают цикл тест-драйвов классики советского автопрома.

    В последнем выпуске американцы познакомились с вездеходом с бескапотной компоновкой ГАЗ-66. Выбраться за пределы парковки блогерам не удалось из-за отсутствия страховки, но они смогли осмотреть грузовик и были крайне удивлены его конструкцией.

    «Тут все задом наперед!» — удивленно воскликнули Пол и Джей-Ти, обнаружив рычаг переключения передач не сбоку от водительского сиденья, а сзади него.

    Русская «зверь-машина» обескуражила американцев. Их удивил брутальный интерьер и размеры автомобиля, из-за которых они прозвали его «лифтованным грузовиком», а также расположенная за кабиной запаска, снять которую, по их мнению, смог бы лишь подготовленный атлет.

    Блогеры не смогли разгадать предназначение данной машины.

    Между тем, выпускавшийся с 1964 по 1999 годы на Горьковском заводе автомобиль, успешно служил в Вооруженных силах и использовался в народном хозяйстве. Машина грузоподъемностью две тонны имеет полный привод, самоблокирующиеся дифференциалы обоих мостов и шины с регулируемым давлением.

    Блогеры анонсировали новый тест-драйв советского грузовика в ближайшее время в условиях бездорожья. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #авто #тест-драйв
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