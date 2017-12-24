Сирия, 24 декабря. Между членами «Ан-Нусры»*** и «Нур Ад-Дин Аз-Зинки» возник конфликт на западе Алеппо. Отряды «Лива Аль-Кудс» направляются из Дейр-эз-Зора в Хаму. «Тахрир Аш-Шам» возобновила бои с «Джунд Аль-Малахем» в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии возобновили боевые вылеты к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям боевиков в Восточной Гуте Дамаска; обстреляли укрепрайоны «Нусры» вблизи населенного пункта Синджар в Идлибе; получат подкрепление на севере провинции Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала радикалов «Аз-Зинки» на западе провинции Алеппо; подверглась ответным обстрелам САА к северу от Хомса; возобновила столкновения с «Джунд Аль-Малахем» на юге Идлиба.

«Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: арестовала нескольких исламистов «Нусры» в западной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по опорным пунктам исламистов в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Как передают Twitter-канал (MAZEN.ALSHAMEI) и новостное агентство Halab Today, под огнем правительственных подразделений оказались позиции боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось. Напомним, сирийские власти уже несколько раз пытались прийти к мирному соглашению с исламистскими группировками, действующими в данном районе, однако радикалы всякий раз отказывались принять условия перемирия, вследствие чего противосияние на северо-востоке Дамаска не утихает.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News передает, что группировка вооруженной оппозиции «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» арестовала нескольких боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Анадан и Хайян, расположенных к северо-западу от Алеппо. В свою очередь, радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1, возглавляющей альянс, задержали группу боевиков «Аз-Зенки» в районе деревни Кафр Нияль западнее столицы провинции. О том, что послужило причиной вновь обострившегося междоусобного противостояния, неизвестно. Ранее, напротив, поступала информация о том, что данные формирования выступят против армии Башара Асада единым фронтом.

Провинция Хомс

К северу от административного центра провинции вновь происходят вооруженные стычки между армией САР и боевиками антиправительственного формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам». Согласно сведениям военного источника в социальной сети Twitter (newsyarmouk), сирийские войска были вынуждены открыть огонь по укрепрайонам исламистов, после того как те нанесли удары по районам, контролируемым силами САА. Перестрелки отмечались на окраинах так называемого «Растанского котла». Несмотря на то, что севернее Хомса 3 августа этого года вступил в силу режим прекращения огня, оппозиционные группировки, союзные «Ан-Нусре», не прекращают боевые действия.

Провинция Идлиб

Войска САР продолжают развивать наступление против исламистов «Джебхат Ан-Нусры», под контролем которой находятся многие крупные города региона. Как передает оппозиционный новостной портал Masar Press Net, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла военные объекты террористов в окрестностях населенного пункта Синджар к юго-востоку от Идлиба. Информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало. Напомним, САА и ее союзники продвигаются в сторону военного аэродрома «Абу Ад-Духур», находящегося на западе провинции.

Тем временем между исламистскими группировками вновь вспыхнули междоусобные распри. По данным информагентства Al Manar News, боевики «Тахрир Аш-Шам» уничтожили одного из главарей организации «Джунд Аль-Малахем», в которой состоит бывшая группировка «Джунд Аль-Акса», связанная с «Исламским государством»1. Столкновения произошли в деревне Абдита на юге провинции. Неделю назад бои между данными формированиями отмечались у населенного пункта Расм Хамам.

Провинция Ракка

В Ракке вновь прогремели несколько взрывов мин, заложенных террористами «Исламского государства» перед отступлением из города. Новостное агентство Al Manar News передает, что в результате взрывов погибли несколько мирных граждан, включая женщин. Напомним, город был захвачен Сирийской демократической армией**** (SDF) 17 октября, однако работы по разминированию территорий до сих пор не завершены. Местные граждане между тем продолжают возвращаться в город. Их жизни, таким образом, по-прежнему находятся под угрозой.

Провинция Хама

Авиация ВКС РФ и ВВС Сирии ВВС Сирии возобновила боевые вылеты к северо-востоку от города Хама. Оппозиционное информагентство Masar Press Net передает, что военные самолеты союзников нанесли серию авиаударов по укрепрайонам боевиков вблизи деревни Аль-Маслухия, а также недалеко от населенных пунктов Аш-Шакусия, Ар-Рахаждан и Ум-Майял. Об этом также заявляют Twitter-каналы (PBTg6OthZFLnmnD) и (EMCnewscenter1).

Тем временем, как сообщает агентство новостей Al Masdar News, палестинские отряды «Лива Аль-Кудс», выступающие на стороне САА в Сирии, отправляются в северную часть Хамы после успешного завершения военной операции по уничтожению «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. По словам представителя организации, ополченцы направляются на север региона, чтобы присоединиться к силам САР, развивающим наступление на юге Идлиба. Напомним, «Лива Аль-Кудс» сыграли важную роль в нескольких крупных освободительных кампаниях САА, в том числе в Ракке и на востоке Алеппо.

Ирак

Иракская армия совместно с местными властями начинает операцию по зачистке города Рава в провинции Аль-Анбар от всех следов террористической группировки «Исламское государство». Все артефакты и надписи террористов ИГИЛ1 будут ликвидированы, сообщает новостное агентство Al Sumaria News. Одновременно с этим правительственные силы Ирака все еще продолжают работы по разминированию территорий. Рава был освобожден около месяца назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)