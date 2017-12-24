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Россия
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Политика
Полонский прибыл в ЦИК для подачи документов на выборы-2018
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    Полонский прибыл в ЦИК для подачи документов на выборы-2018

    13:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  24 Декабря 2017
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    Полонский прибыл в ЦИК для подачи документов на выборы-2018

    Москва, 24 декабря. Российский бизнесмен Сергей Полонский приехал к Центральному избирательному комитету. Он планирует подать документы для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

    Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости с места событий.

    «Да, сегодня, конечно. Мы все доделали, сейчас попьём кофе и пойдем подавать», — заявил Полонский журналистам.

    Ранее сообщалось, что инициативная группа граждан, в которую вошло более 500 человек, выдвинула бизнесмена Сергея Полонского в качестве кандидата в президенты России.

    Полонский уже успел изложить свою предвыборную программу, основная идея которой заключается в том, что именно предприниматели должны взять руководство страной в свои руки, поскольку они «более прагматичны и не заинтересованы в создании конфликтов».

    В разное время о своих планах принять участие в выборах президента России сообщали Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и другие.

    Автор: Алексей Громов
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    #крым #полонский #выборы-2018
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