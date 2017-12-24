Apple анонсировала выход нового iPhone X с поддержкой 5G

Нью-Йорк, 24 декабря. Американская компания Apple анонсировал выпуск обновленного смартфона iPhone X с поддержкой 5G.

Как отмечается в статье Patently Apple, все остальные функции флагмана, включая двойную камеру, сканер лица и безрамочный дисплей, по-прежнему будут включены в iPhone X.

Ожидается, что тесты новой модели Apple начнутся уже в ближайшее время. Разработчикам необходимо адаптировать программное обеспечение iPhone под сети 5G. По слухам, компания Тима Кука будет использовать модем компании Intel. Дата выхода гаджета на мировой рынок не сообщается.

Отметим, что первые сети 5G должны появиться во всем мире в 2019 году. В России их запуск пройдет лишь в 2020 году и только в некоторых крупных городах. Массовое распространение сетей пятого поколения начнется в рамках «Цифровой экономики» в 2022 году.