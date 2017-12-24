Володин высказался о переносе посольства США в Иерусалим

Исламабад, 24 декабря. Решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в этот город является недружественным решением и создает дополнительное напряжение.

Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это плохо. Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создает напряжение», — приводит РИА Новости заявление Володина, сделанное во время встречи с иранским политиком Али Лариджани.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решился на то, чего ранее долгое время не хотели делать его предшественники — на официальный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Как известно, статус города, де-факто давно находящегося под полным контролем Израиля, является одной из самых острых тем конфликта Палестины и Израиля.

Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало волну негодования в арабских странах. В Палестине прошли многотысячные акции протеста.