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Политика
Володин высказался о переносе посольства США в Иерусалим
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    Володин высказался о переносе посольства США в Иерусалим

    14:12  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  24 Декабря 2017
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    Володин высказался о переносе посольства США в Иерусалим

    Исламабад, 24 декабря. Решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства в этот город является недружественным решением и создает дополнительное напряжение.

    Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Это плохо. Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создает напряжение», — приводит РИА Новости заявление Володина, сделанное во время встречи с иранским политиком Али Лариджани.

    Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решился на то, чего ранее долгое время не хотели делать его предшественники — на официальный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Как известно, статус города, де-факто давно находящегося под полным контролем Израиля, является одной из самых острых тем конфликта Палестины и Израиля. 

    Решение Трампа о признании  Иерусалима столицей Израиля вызвало волну негодования в арабских странах. В Палестине прошли многотысячные акции протеста.  

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #трамп #володин #посольство #иерусалим
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