Если нас до Нового года не зачистят, мы начнем брать Киев — активист «Михомайдана»

Киев, 24 декабря. Палаточный лагерь так называемого «Михомайдана» возле Верховной Рады Украины продолжает функционировать даже в рождественские праздники. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Отметим, лагерь не готов к наступательным действиям — большая часть людей разошлась по теплым киевским квартирам, а на месте дежурят только несколько десятков человек, размещенных в 30 палатках в Мариинском парке и на площади перед парламентом. Однако, по словам протестующих, «все люди на связи и готовы в любой момент выступить».

Более того, отдельные лидеры протеста говорят о том, что сразу после Нового года они сами перейдут в наступление и свергнут президента Украины Петра Порошенко.

«Как настроение? Скидывать хотим этого [Порошенко]. Чтобы в Украине порядок был. Сейчас тихо пока. Если нас до Нового года не зачистят, то после мы начнем Киев брать. Реально. Только в моем подразделении 150 человек подготовленных. Власти знают, кто я такой, они меня боятся. Я командир группы ДРГ, диверсионно-разведывательной группы, мой позывной «Ледокол». За мою голову 150 тысяч долларов дают», — рассказал корреспонденту ФАН один из командиров палаточного лагеря.

Протестующие возвели вокруг лагеря стены из снега и разнообразного мусора в надежде отбиться от ожидаемого нападения полиции. При этом активисты говорят, что в ближайшие дни сами никаких атак не планируют. Это связано со скандалом вокруг штурма Октябрьского дворца в Киеве в прошлые выходные, когда марш протеста закончился погромом. Этот погром украинские СМИ всю неделю смаковали как нечто неприемлемое, хотя вся так называемая «революция достоинства» являлась не чем иным, как чередой захватов государственных и частных помещений.

В результате официальные лица партии «Рух новых сил» («Движение новых сил» — прим. ФАН), возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объявили, что не планируют каких-либо протестных акций в Киеве в воскресенье, 24 декабря. Соответствующее сообщение обнародовано на официальной странице политической силы в Facebook.

«Рух новых сил» не организовывает никаких протестных акций в воскресенье, 24 декабря. Мы сообщаем, что не имеем никакого отношения к организации и проведению любых акций, планируемых в это воскресенье в центре Киева!» — значится в сообщении.

Палатки лагеря украшены символикой организаций-участников акции, а также множеством плакатов, слоганов и «колядочных стаканчиков», на которых авторы пишут заветные желания. Главный слоган: «Украина без олигархов!».

Кроме него, можно увидеть и другие надписи, некоторые из них весьма трогательны: «2018 год — перемога (победа — прим. ФАН) Украины над Россией», «2018 год — Украина лидер по развитию науки» и т.п. На большом плакате с изображением фотографии президента Украины надписи от руки: «Вор», «Петя — беги!».

Примечательно, что самого Михаила Саакашвили в палаточном лагере застать не удалось. Напомним, накануне политик заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права на Украине. Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил экс-председателя Одесской областной государственной администрации украинского гражданства.