Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Украина
Если нас до Нового года не зачистят, мы начнем брать Киев — активист «Михомайдана»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Если нас до Нового года не зачистят, мы начнем брать Киев — активист «Михомайдана»

    13:50  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:07  24 Декабря 2017
    3096

    Если нас до Нового года не зачистят, мы начнем брать Киев — активист «Михомайдана»

    Киев, 24 декабря. Палаточный лагерь так называемого «Михомайдана» возле Верховной Рады Украины продолжает функционировать даже в рождественские праздники. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

    Отметим, лагерь не готов к наступательным действиям — большая часть людей разошлась по теплым киевским квартирам, а на месте дежурят только несколько десятков человек, размещенных в 30 палатках в Мариинском парке и на площади перед парламентом. Однако, по словам протестующих, «все люди на связи и готовы в любой момент выступить».

    Более того, отдельные лидеры протеста говорят о том, что сразу после Нового года они сами перейдут в наступление и свергнут президента Украины Петра Порошенко.

    «Как настроение? Скидывать хотим этого [Порошенко]. Чтобы в Украине порядок был. Сейчас тихо пока. Если нас до Нового года не зачистят, то после мы начнем Киев брать. Реально. Только в моем подразделении 150 человек подготовленных. Власти знают, кто я такой, они меня боятся. Я командир группы ДРГ, диверсионно-разведывательной группы, мой позывной «Ледокол». За мою голову 150 тысяч долларов дают», — рассказал корреспонденту ФАН один из командиров палаточного лагеря.

    Если нас до Нового года не зачистят, то после мы начнем Киев брать — активист «Михомайдана»

    Протестующие возвели вокруг лагеря стены из снега и разнообразного мусора в надежде отбиться от ожидаемого нападения полиции. При этом активисты говорят, что в ближайшие дни сами никаких атак не планируют. Это связано со скандалом вокруг штурма Октябрьского дворца в Киеве в прошлые выходные, когда марш протеста закончился погромом. Этот погром украинские СМИ всю неделю смаковали как нечто неприемлемое, хотя вся так называемая «революция достоинства» являлась не чем иным, как чередой захватов государственных и частных помещений.

    Полиция Украины

    В результате официальные лица партии «Рух новых сил» («Движение новых сил» — прим. ФАН), возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, объявили, что не планируют каких-либо протестных акций в Киеве в воскресенье, 24 декабря. Соответствующее сообщение обнародовано на официальной странице политической силы в Facebook.

    «Рух новых сил» не организовывает никаких протестных акций в воскресенье, 24 декабря. Мы сообщаем, что не имеем никакого отношения к организации и проведению любых акций, планируемых в это воскресенье в центре Киева!» — значится в сообщении.

    Если нас до Нового года не зачистят, то после мы начнем Киев брать — активист «Михомайдана»

    Палатки лагеря украшены символикой организаций-участников акции, а также множеством плакатов, слоганов и «колядочных стаканчиков», на которых авторы пишут заветные желания. Главный слоган: «Украина без олигархов!».

    Надписи в палаточном городке

    Кроме него, можно увидеть и другие надписи, некоторые из них весьма трогательны: «2018 год — перемога (победа — прим. ФАН) Украины над Россией», «2018 год — Украина лидер по развитию науки» и т.п. На большом плакате с изображением фотографии президента Украины надписи от руки: «Вор», «Петя — беги!».

    Обращение граждан к Петру Порошенко

    Примечательно, что самого Михаила Саакашвили в палаточном лагере застать не удалось. Напомним, накануне политик заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права на Украине. Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил экс-председателя Одесской областной государственной администрации украинского гражданства.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #порошенко #нацгвардия #фан #михомайдан #машкин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть