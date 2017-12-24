Выборы-2018: кандидат от партии «Женский диалог» подала документы в ЦИК

Москва, 24 декабря. Председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборах-2018.

Семерикова стала второй женщиной, официально заявившей о намерении баллотироваться в президенты. На неделе документы в ЦИК также подала крановщица металлургического завода «Петросталь» Наталья Лисицына.

Семериковой, как кандидату от непарламентской партии, на этапе регистрации необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем из нескольких регионов, так как на один регион должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей.

Ранее Семерикова рассказала РИА Новости, что в международной части ее предвыборная программа будет посвящена урегулированию отношений с Украиной и США.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты России заявил бизнесмен Сергей Полонский.

Очередные выборы президента России состоятся в марте 2018 года, предвыборная кампания стартовала 18 декабря.