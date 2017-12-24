Хватит и одной ракеты: КНДР ответит на новый «акт войны» США

Корейская народно-демократическая республика будет продолжать укреплять ядерный оборонительный потенциал для противодействия угрозам со стороны США, сообщили в МИД КНДР.

Корейцам не нужен ядерный паритет с США, так как для нанесения непоправимого ущерба, им хватит и одной ракеты, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Ранее сотрудники внешнеполитического ведомства Северной Кореи назвали «актом войны» США новую резолюцию Совета Безопасности ООН о расширении санкций в отношении Пхеньяна. В ответ на действия организации руководство КНДР пообещало создать ядерный паритет с Соединенными Штатами.

«Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними. Вашингтону следует развеять мечты о том, что Пхеньян откажется от ядерного оружия. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР», — сообщает северокорейская сторона.

Кроме того, руководство КНДР отвергает новую резолюцию Совета безопасности ООН, которая ужесточает санкционное давление на Пхеньян в связи с его ракетно-ядерной программой.

«Северу не нужен ядерный паритет с США. Для того, чтобы сдержать Соединенные Штаты, достаточно нанести им непоправимый урон, а для этого достаточно иметь возможность доставить один ядерный заряд до берегов Америки. Так что задача значительно проще, и корейцы близки к ее выполнению. Их ракетно-ядерная программа шагает семимильными шагами и это пугает Вашингтон. Вот санкции и усиливаются», — поясняет ситуацию эксперт.

Собеседник ФАН также отмечает, что ни один политический аналитик, ни один военный эксперт не может назвать точное количестве ядерных зарядов, находящихся на вооружении армии КНДР. Тем не менее есть прогнозы.

«Некоторые специалисты считают, что может быть десяток, может несколько десятков. Кстати, никто точно не знает, как работают американские комплексы противоракетной обороны. Они проходили испытания, но это были испытания, можно сказать, в лабораторных условиях, когда военные США знали время и маршрут пролета учебной мишени. Так что не известно, как ПРО США поведет себя при вероятной ракетной атаке Северной Кореи», — заключил военный аналитик.

Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН ввел новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи. Так, странам-членам ООН запрещено вывозить из КНДР продовольствие, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья, включая магнезит и дерево. Также резолюция предписывает в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.