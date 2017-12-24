Володин призвал СМИ проявлять сдержанность в освещении темы терроризма

Исламабад, 24 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что СМИ должны проявлять сдержанность в вопросе подачи информации, так как это может спровоцировать экстремистские настроения в обществе.

Такое заявление спикер нижней палаты парламента сделал в рамках выступления на Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, которая проходит в воскресенье в Пакистане.

По словам Володина, «шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц», которая предполагает «сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе».

Ранее Володин заявил, что необходимо разработать механизм контроля передвижения боевиков через межгосударственные границы.