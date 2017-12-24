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Политика
Володин призвал СМИ проявлять сдержанность в освещении темы терроризма
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    Володин призвал СМИ проявлять сдержанность в освещении темы терроризма

    12:46  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  24 Декабря 2017
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    Володин призвал СМИ проявлять сдержанность в освещении темы терроризма

    Исламабад, 24 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что СМИ должны проявлять сдержанность в вопросе подачи информации, так как это может спровоцировать экстремистские настроения в обществе. 

    Такое заявление спикер нижней палаты парламента сделал в рамках выступления на Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, которая проходит в воскресенье в Пакистане.

    По словам Володина, «шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц», которая предполагает «сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе».

    Ранее Володин заявил, что необходимо разработать механизм контроля передвижения боевиков через межгосударственные границы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #терроризм #володин #сми
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