«Значит, не против всех»: Соловьева рассмешил «новогодний чес» Собчак

Москва, 24 декабря. Журналист Владимир Соловьев иронично прокомментировал участие Ксении Собчак в новогоднем корпоративе компании «Стройгазконсалтинг», на 50% принадлежащей «Газпромбанку».

Мероприятие Собчак провела в самом начале своей предвыборной кампании. Интересно, что решившая бороться за пост президента телеведущая избрала своим девизом лозунг «против всех», однако это не помешало ей развлекать сотрудников этого ООО.

Фото с корпоратива ранее разместил в своем Facebook журналист Сергей Митрофанов.

«У кандидата в кандидаты «Против всех» новогодний чес! Вот, например, она ведет корпоратив ООО «Стройгазконсалтинг» — компании, которая на 50% принадлежит Газпромбанку — банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат!» — заметил он.

По его мнению, Собчак придерживается принципа: Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя».

Аналогичное мнение выразил и телеведущий Сергей Соловьев.

«Значит, не против всех», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 23 ноября Соловьев провел интервью Собчак в формате «один на один». Эту «схватку» широко обсуждали в Сети. В частности, видеоблогер и автор «правильных кинопереводов» Дмитрий Пучков выступление Собчак назвал «незатыкаемым потоком бессмысленного словесного поноса от вокзальной хамки».