Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Общество
«Значит, не против всех»: Соловьева рассмешил «новогодний чес» Собчак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Значит, не против всех»: Соловьева рассмешил «новогодний чес» Собчак

    13:39  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:39  24 Декабря 2017
    1623

    «Значит, не против всех»: Соловьева рассмешил «новогодний чес» Собчак

    Москва, 24 декабря. Журналист Владимир Соловьев иронично прокомментировал участие Ксении Собчак в новогоднем корпоративе компании «Стройгазконсалтинг», на 50% принадлежащей «Газпромбанку».

    Мероприятие Собчак провела в самом начале своей предвыборной кампании. Интересно, что решившая бороться за пост президента телеведущая избрала своим девизом лозунг «против всех», однако это не помешало ей развлекать сотрудников этого ООО.

    Фото с корпоратива ранее разместил в своем Facebook журналист Сергей Митрофанов.

    «У кандидата в кандидаты «Против всех» новогодний чес! Вот, например, она ведет корпоратив ООО «Стройгазконсалтинг» — компании, которая на 50% принадлежит Газпромбанку — банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат!» — заметил он.

    По его мнению, Собчак придерживается принципа: Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя».

    Аналогичное мнение выразил и телеведущий Сергей Соловьев.

    «Значит, не против всех», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, 23 ноября Соловьев провел интервью Собчак в формате «один на один». Эту «схватку» широко обсуждали в Сети. В частности, видеоблогер и автор «правильных кинопереводов» Дмитрий Пучков выступление Собчак назвал «незатыкаемым потоком бессмысленного словесного поноса от вокзальной хамки».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #собчак #соловьев #корпоратив
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть