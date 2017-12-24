Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Общество
Маткапитал может стать первым взносом по льготной ипотеке — Топилин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Маткапитал может стать первым взносом по льготной ипотеке — Топилин

    13:03  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:03  24 Декабря 2017
    778

    Маткапитал может стать первым взносом по льготной ипотеке — Топилин

    Москва, 24  декабря. Россияне смогут использовать материнский капитал для выплаты первого взноса по льготной ипотеке по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с нового года. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

    Он также напомнил о возможности оплаты за счет материнского капитала дошкольных образовательных учреждений. Деньги можно внести сразу после рождения ребенка, а не по достижению им трехлетнего возраста.

    В конце ноября президент России Владимир Путин предложил с 2018 года запустить специальную программу по ипотеке для семей, в которых с 1 января нового года рождается второй или третий ребенок. Эти семьи могут получить рефинансирование ставки по ипотеке, превышающей 6%, передает «Инфореактор».

    Напомним, что материнский капитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первого ребенка.

    Ранее сообщалось, что Госдума поддержала предложение Путина о продлении программы маткапитала. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #материнский капитал
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть