Маткапитал может стать первым взносом по льготной ипотеке — Топилин

Москва, 24 декабря. Россияне смогут использовать материнский капитал для выплаты первого взноса по льготной ипотеке по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с нового года. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он также напомнил о возможности оплаты за счет материнского капитала дошкольных образовательных учреждений. Деньги можно внести сразу после рождения ребенка, а не по достижению им трехлетнего возраста.

В конце ноября президент России Владимир Путин предложил с 2018 года запустить специальную программу по ипотеке для семей, в которых с 1 января нового года рождается второй или третий ребенок. Эти семьи могут получить рефинансирование ставки по ипотеке, превышающей 6%, передает «Инфореактор».

Напомним, что материнский капитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первого ребенка.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала предложение Путина о продлении программы маткапитала.