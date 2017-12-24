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Политика
Борьбу с «цветными революциями» необходимо обсуждать на межпарламентском уровне — Володин
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    Борьбу с «цветными революциями» необходимо обсуждать на межпарламентском уровне — Володин

    12:17  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  24 Декабря 2017
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    Борьбу с «цветными революциями» необходимо обсуждать на межпарламентском уровне — Володин

    Москва, 24 декабря. Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призвал парламенты стран-участниц международной конференции против терроризма разработать механизмы, которые позволят оказать противодействие любым попыткам смены власти в странах с провоцированием «цветных революций».

    «Серьезной парламентской оценки и реагирования требует практика свержения в странах законной власти, как с использованием военной силы извне, так и с провоцированием «цветных революций», — цитирует спикера российского парламента агентство РИА Новости.

    По словам Володина, попытки смены власти в стране приводят к увеличению зон, неконтролируемых властями, а также к разрушению государственных институтов. Территории государств, в которых происходит подобное, становятся базой для террористов и распространения межнациональных конфликтов.

    Володин отметил, что парламенты должны сотрудничать для создания общих механизмов противодействия перемещению боевиков по границам стран, а также для предотвращения поставок вооружения этим боевикам.

    Ранее сообщалось, что Володин призвал разработать механизм контроля передвижения боевиков ИГ1 (деятельность запрещена в России) из Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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    #володин #цветные революции
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