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Ослушался западных кураторов: политолог объяснил задержание Яценюка в Женеве
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    Ослушался западных кураторов: политолог объяснил задержание Яценюка в Женеве

    13:06  24 Декабря 2017  /обновлено: 13:06  24 Декабря 2017
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    Ослушался кураторов: политолог рассказал, кто может стоять за задержанием Яценюка в Женеве

    Москва, 24 декабря. Задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы может быть связано с западными или американскими спецслужбами, считает политолог Иван Мезюхо.

    «Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент», — предположил эксперт в комментарии RT. Кроме того, Мезюхо связал задержание и с попыткой запугивания ради установления полного контроля над экс-премьером.

    При этом Мезюхо высказал убеждение, что и сам Яценюк постарается извлечь из задеражняи максимум пользы, к примеру «будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия: «Будет всячески пиариться».

    Однако шансов на успех у этих попыток немного, считает политолог, а виной тому, по его мнению, проблемы, которые есть у Яценюка с серьёзные электоральные проблемы на родине, проблемы с рейтингом.

    Напомним, Яценюк был задержан в аэропорту Женевы 23 декабря. Его пресс-секретарь Ольга Лаппо заявила,  что задержание произвели по запросу РФ. Она также уточнила, что причиной стало то, что экс-премьера обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #задержание #яценюк #женева
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