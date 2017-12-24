Ослушался западных кураторов: политолог объяснил задержание Яценюка в Женеве

Москва, 24 декабря. Задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы может быть связано с западными или американскими спецслужбами, считает политолог Иван Мезюхо.

«Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент», — предположил эксперт в комментарии RT. Кроме того, Мезюхо связал задержание и с попыткой запугивания ради установления полного контроля над экс-премьером.

При этом Мезюхо высказал убеждение, что и сам Яценюк постарается извлечь из задеражняи максимум пользы, к примеру «будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия: «Будет всячески пиариться».

Однако шансов на успех у этих попыток немного, считает политолог, а виной тому, по его мнению, проблемы, которые есть у Яценюка с серьёзные электоральные проблемы на родине, проблемы с рейтингом.

Напомним, Яценюк был задержан в аэропорту Женевы 23 декабря. Его пресс-секретарь Ольга Лаппо заявила, что задержание произвели по запросу РФ. Она также уточнила, что причиной стало то, что экс-премьера обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.