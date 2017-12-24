Москва, 24 декабря. Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты России.

Выступая перед соратниками, основную часть которых составили пожилые женщины, отмечает ТАСС, Полонский вкратце изложил предвыборную программу, а также сообщил, что планирует в воскресенье подать все необходимые документы в ЦИК.

Основная идея Полонского в том, что именно предприниматели должны руководить страной, так как они «более прагматичны и не заинтересованы в создании конфликтов», а «политики за ХХ век показали, что не способны привести мир к более менее равноправному положению». Бизнесмен также обратил внимание на то, что США сегодня возглавляет его коллега по профессии, с которым у него по ряду проектов были «одни и те же архитекторы и конструкторы».

«Будущее за людьми, которые умеют созидать», — уверен Полонский.

Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту. В его программе также значатся снижение стоимости кредитов для бизнеса, чтобы в условиях, когда «России объявлена экономическая война», бизнес был защищен внутри страны, а также переезд Госдумы и Совета Федерации в комплекс «Москва-сити».

«Наш девиз - за всех», — заключил бизнесмен.

Напомним, Полонский был фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», однако при вынесении приговора обвинение было переквалифицировано на часть 3 статьи 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которая относилась к категории преступлений средней тяжести и утратила силу в 2016 году. Таким образом, бизнесмен не был осужден за тяжкое преступление, кроме того, его нельзя считать судимым, так как он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Такую позицию изложил в запросе, направленном в ЦИК, адвокат Полонского Роман Котельников, попросив ведомство озвучить официальную позицию о возможности участия Полонского в выборах президента РФ в марте 2018 года.

В ответе ЦИК указывается, что ведомство «после приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации». В ЦИК добавили, что ведомство «не высказывало никаких позиций в отношении наличия либо отсутствия у Полонского пассивного избирательного права».