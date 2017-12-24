Выборы-2018: журналист Лурье решил стать кандидатом в президенты России

Москва, 24 декабря. Журналист Олег Лурье объявил о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации.

О своем решении он рассказал в Facebook. Лурье отметил, что основой своей программы считает борьбу с коррупционерами и жуликами. Журналист напомнил, что на протяжении более двадцати пяти лет занимался журналистскими расследованиями. Многие из них помогли вывести на чистую воду преступников.

«Видя происходящее, я принял решение баллотироваться в Президенты Российской Федерации...Основой своей программы я считаю борьбу с жуликами и ворами. Не имитацию борьбы, какую демонстрируют некоторые оппозиционные кандидаты, а реальную. Жулики и воры – это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры – это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета...» — написал Лурье.

Журналист отметил, что инициативная группа уже поддержала его выдвижение.

Отметим, всеобщее голосование, которое определит, кто станет следующим президентом Российской Федерации, пройдет 18 марта будущего года. Избирательная кампания стартовала за три месяца до дня выборов, 18 декабря 2017 года.