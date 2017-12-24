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Общество
«Алексей, почему нельзя сказать людям правду?»: Серуканов выступил с разоблачительной речью в адрес Навального
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    «Алексей, почему нельзя сказать людям правду?»: Серуканов выступил с разоблачительной речью в адрес Навального

    12:38  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  24 Декабря 2017
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    Виталий Серуканов

    Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального и юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов, выпустил ролик, в котором раскритиковал скандального видеоблогера и обвинил его в пренебрежении к людям. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    Запись опубликована на странице Серуканова на видеохостинге YouTube. В ней бывший соратник блогера отвечает на критику Навального, который ранее назвал его «агентом Кремля», и разоблачает своего бывшего руководителя.

    «У самого Алексея в четверг была совершенно безумная и нервная реакция. Алексей, вместо того, чтобы кидаться такими словами, вместо того, чтобы банально унижать и вызывать какую-то всеобщую травлю меня, выходи на дебаты. Я готов с тобой дискутировать на любой публичной площадке, я готов ответить на все твои вопросы и аргументировать свои собственные ответы», — говорит экс-юрист ФБК.

    Более того, Серуканов подчеркнул, что информация о 190 тысячах волонтеров, которые якобы работают на Навального — это весьма преувеличенные данные. При этом бывший соратник блогера отметил его пренебрежительное отношение к людям из-за планируемого на 24 декабря митинга.

    «Алексей, я надеюсь, ты сам-то веришь в то, что сейчас есть 190 тысяч волонтеров, которые принимают какое-то активное участие в кампании или вообще готовы в ней принимать. Давай не будем путать статистику на сайте с реальным положением дел, как в Москве, так и в регионах […] Ну почему нельзя нормально сказать людям, что мероприятие не согласовано?» — задается вопросом Серуканов, недоумевая, почему Навальный скрывает правду от людей.

    Он также обвинил Навального в том, что его «предвыборный штаб» на самом деле не поддерживает сторонников и уж тем более не занимается их защитой после протестных акций и других мероприятий.

    Скандальный видеоблогер

    Ранее Серуканов выступил с резкой критикой видеоблогера и описал конфликт в его московском «штабе». Так, по словам экс-юриста ФБК, начальник федерального штаба Навального Леонид Волков сменил руководство в структуре и поставил своего человека — главу новосибирского штаба Сергея Бойко. Это должно было скрыть полный провал подписной кампании: из 300 тысяч необходимых для регистрации подписей, в настоящее время собрано около 50 тысяч.

    Вторым поводом для критики стала планируемая на 24 декабря акция в нескольких городах России. Серуканов отмечает, что ранее глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин призвал отказаться от мероприятия. Его же горячо поддержал и сам Навальный. Но отказ на самом деле был вызван желанием «сгладить провал кампании новой волной задержаний сторонников» и перейти к активному бойкоту президентских выборов.

    Напомним, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова еще летом заявляла, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборы президента РФ из-за имеющейся у него судимости. Глава ЦИК пояснила, что Конституция России предусматривает ограничение избирательных прав федеральным законодательством.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #навальный #скандал #видеоблогер #серуканов
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