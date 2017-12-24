Столтенберг, переходи на нашу сторону: россияне ответили на заявление НАТО о превосходстве РФ

Брюссель, 24 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о высоком уровне активности российских подлодок и в то же время признал потерю альянсом важных навыков для борьбы в море.

«Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил он в интервью изданию Frankfuter Allgemeine Zeitung.

В связи с утраченными возможностями НАТО Столтенберг сообщил о планах создать новые подразделения.

Российские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к данному заявлению.

Опять видать намёк на их так любимое Черное море....Не,ну а где еще потренироваться?! — Виталий Суханов (@SuhanoffV) December 24, 2017

«Опять, видать, намек на их так любимое Черное море....Не, ну а где еще потренироваться?!» — пишет один из юзеров.

«Потеряли — и слава Богу. Меньше агрессии в мире», — вторит ему другой.

«А были они, эти навыки? Не припомню я что-то великих морских побед США... да и вообще никаких не помню», — добавляет третий.

Многие российские пользователи также не удержались от шуток, услышав заявление генсека НАТО:

«Столтенберг, переходи на нашу сторону! «Деньжат нэма? Генералу треба сувенир купить. Циркуль для схем», — вспомнили россияне цитату из фильма «ДМБ».