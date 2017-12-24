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Столтенберг, переходи на нашу сторону: россияне ответили на заявление НАТО о превосходстве РФ
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    Столтенберг, переходи на нашу сторону: россияне ответили на заявление НАТО о превосходстве РФ

    16:34  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  24 Декабря 2017
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    Столтенберг, переходи на нашу сторону: россияне ответили на заявление НАТО о превосходстве РФ

    Брюссель, 24 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о высоком уровне активности российских подлодок и в то же время признал потерю альянсом важных навыков для борьбы в море.

    «Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны», — заявил он в интервью изданию Frankfuter Allgemeine Zeitung.

    В связи с утраченными возможностями НАТО Столтенберг сообщил о планах создать новые подразделения.

    Российские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к данному заявлению.

    «Опять, видать, намек на их так любимое Черное море....Не, ну а где еще потренироваться?!» — пишет один из юзеров.

    «Потеряли — и слава Богу. Меньше агрессии в мире», — вторит ему другой.

    «А были они, эти навыки? Не припомню я что-то великих морских побед США... да и вообще никаких не помню», — добавляет третий.

    Столтенберг, переходи на нашу сторону: россияне ответили на заявление НАТО о превосходстве РФ на море

    Многие российские пользователи также не удержались от шуток, услышав заявление генсека НАТО:

    «Столтенберг, переходи на нашу сторону! «Деньжат нэма? Генералу треба сувенир купить. Циркуль для схем», — вспомнили россияне цитату из фильма «ДМБ».

    «Кончится все тем, что для убедительности будут выступать инвалиды, пострадавшие от страха перед Российской агрессией, получившие непоправимые моральные травмы и умственные увечья».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #нато #вмф
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