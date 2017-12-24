Сирия, 24 декабря. Коалиция боевиков на юге САР отказалась от участия в мирных переговорах в Сочи. Оппозиционные СМИ публикуют дезинформирующие сведения о начале боев на севере Латакии. «Нусра»*** обстреляла район на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям боевиков вблизи города Аль-Латамина на севере Хамы в поддержку САА.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «Ан-Нусры» в юго-западной части Дамаска; начали новую атаку на юге провинции Алеппо; подверглись обстрелам исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: ненадолго захватило у «Ан-Нусры» вершину Таль Зогба к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе со своими союзниками на юге Сирии отказалась от участия в Сочинских мирных переговорах; потеряла одного из главарей в результате ответного обстрела САА на юге Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Аз-Захра на западе города Алеппо.

Провинция Дамаск

Продолжаются боевые действия на юго-западе провинции Дамаск. Как передает Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека (SOHR), части Сирийской арабской армии (САА) ведут ракетный огонь по опорным пунктам радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 вблизи городов Мугр Аль-Мир и Бейт-Джинн. Напомним, накануне вечером войскам Башара Асада и проправительственным ополченческим силам в ходе ожесточенных боев удалось освободить населенный пункт Ханкарат. Кроме того, под контроль САА перешли несколько сельскохозяйственных районов недалеко от Бейт-Джинна. В настоящий момент активное наступление ведется восточнее населенного пункта Мугр Аль-Мир, сообщают военные источники информагентства Al Masdar News.

Провинция Латакия

Оппозиционный новостной портал EMC News Center утверждает, что столкновения на севере Латакии уже начались. По данным интернет-портала, боевики группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» провели по меньшей мере две атаки укрепрайонов правительственных войск. Вооруженные стычки якобы прошли недалеко от населенного пункта Аль-Кабани у холма Тель Аль-Малик. В результате противостояния несколько солдат были убиты, а также сирийская армия потеряла часть оружия, заявляет источник. Тем не менее официальные СМИ не подтверждают данные сведения. Напомним, о готовящихся боях в северной части провинции сообщалось несколькими днями ранее, однако на данный момент противники продолжают стягивать силы к северным окраинам Латакии, о начале столкновений объявлено не было.

Провинция Алеппо

В западном районе административного центра провинции Аз-Захра произошел мощный взрыв. Причиной инцидента стал гранатометный обстрел со стороны исламистов, базирующихся к северо-западу от Алеппо. Об этом сообщает новостное агентство Twasul Info. О возможных пострадавших среди местных граждан пока не сообщалось. Напомним, боевики антиправительственных организаций в последнее время активизировали обстрелы города Алеппо, в особенности его мирных кварталов, чтобы замедлить наступление сил САР на юге провинции и вынудить САА перебросить войска в столицу региона.

Тем не менее Сирийская арабская армия (САА) продолжает планомерно продвигаться в южной части провинции. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, после неудачной атаки отрядов «Хайят Тахрир Аш-Шам» близ города Хан Туман правительственные подразделения и отряды Национальных сил обороны****** (NDF) начали масштабное нападение на позиции «Джебхат Ан-Нусры». Об итогах противостояния на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Крупнейшее объединение группировок вооруженной оппозиции, действующее на юге Сирийской Арабской Республики (САР), опубликовало официальное заявление, отклоняющее предстоящий Конгресс национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Лидеры так называемого «Южного фронта» передают, что не будут принимать участие в конференции. Более того, в документе сказано, что любая из группировок вооруженной оппозиции, представители которой прибудут в Россию для мирного разрешения кризиса, будет считаться врагом «сирийской революции». Напомним, в антиправительственную коалицию входят несколько группировок, выступающих на стороне Сирийской свободной армии (ССА) в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Ранее альянс также отказался участвовать в Астанинских переговорах.

Несмотря на это, в регионе все еще действует одна из зон деэскалации, а следовательно соблюдается режим прекращения огня. Тем не менее со стороны радикалов время от времени все же отмечаются случали нарушения заключенного соглашения. Так, исламисты открыли огонь по территориям, подконтрольным правительственной армии, на окраине района Аль-Маншия. По информации Twitter-канала (DaraaMartyrsOF), в результате ответного обстрела был убит один из высокопоставленных лидеров ССА Иса Рашид Аль-Масалма. О потерях со стороны армии САР не сообщается.

Провинция Хама

Военный источник в соцсети Twitter (Razak0000) сообщает о том, что боевики, занимающие территории на границе между провинциями Хама и Идлиб, вновь открыли огонь из минометов и ракетных установок «Град» по укреплениям Сирийской арабской армии (САА) севернее Хамы. Телеканал Halab Today TV сообщает о том, что в помощь правительственным силам ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков в районе города Аль-Латамина. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Между тем к северо-востоку от столицы провинции не прекращаются бои между радикалами объединения «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Как передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), ИГИЛовцы атаковали «Нусру» у вершины Таль Зогба и захватили ее. Однако в ходе контрнаступления радикалов высота вновь перешла под контроль боевиков коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)