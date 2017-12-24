«Это же Анна Иоанновна какая-то»: Лимонов высказался о кандидатуре Собчак на выборах-2018

Москва, 24 декабря. Писатель Эдуард Лимонов прокомментировал выступление Ксении Собчак на радио, в котором она среди прочего заявила, что Россия является частью Европы.

В эфире радиостанции Ксения Собчак, которая на минувшей неделе была выдвинута кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», высказалась, что Российская Федерация является частью Европы, и мы должны вернуться в семью европейской цивилизации.

«Россия это особый континент, не Европа и не Азия, но Россия. Не надо нас приплюсовывать ни туда ни сюда. Мы сами по себе», — возмущен Лимонов.

Он назвал Собчак «кухаркой» и заявил, что ее «поучения» «постыдны для страны».

«На самом деле позор же невиданный! Какая-то прореха есть в нашем русском, строгом и вообще более или менее правильном характере, позволяющая проникновение на общественное видное место подобных людей», — заявил Лимонов.

Он добавил, что «нам впаривают эту гротескную дамочку, чтобы нас унизить и высмеять».

«Даже если она наберет 1% голосов или 0,5%, все равно позор на наши головы. Это же Анна Иоанновна какая-то или Анна Леопольдовна получается. Века прошли, получается, напрасно, чтобы нас такие поучали!» — заключил писатель.

Ранее член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин дал оценку предвыборной программе Ксении Собчак «123 трудных шага». А журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, выразившая желание баллотироваться на пост президента РФ, обвинила соперницу по предвыборной кампании Ксению Собчак в плагиате.