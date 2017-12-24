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Полиция Новокузнецка нашла двух пропавших школьников
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    Полиция Новокузнецка нашла двух пропавших школьников

    11:37  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  24 Декабря 2017
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    Полиция Новокузнецка нашла двух пропавших школьников

    Кемерово, 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов нашли 15-летних подростков, которые пропали в Новокузнецке в пятницу, 23 декабря.  Дети покинули учебное заведение утром, после чего об их местонахождении было ничего неизвестно.

    Полицейские стали проводить работы по поиску детей, и в результате чего они нашли их у знакомого. Дети решили зайти к нему в гости, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На данный момент сотрудники полиции выяснят все обстоятельства случившегося.

    Напомним, в Новосибирске пропала 19-летняя девушка: ее тело обнаружили полицейские спустя несколько дней в лесу. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Автор: Дарья Смолина
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    #новокузнецк #кемеровская область #подростки
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