Путин назвал лидера Азербайджана настоящим другом России

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. В своем письме глава РФ отметил активное социально-экономическое развитие республики под руководством Алиева, а также активную роль страны в решении актуальных международных проблем.

«Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между нашими странами», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он выразил надежду «на продолжение конструктивного диалога» между двумя странами.

В заключение он пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов, а также, «пользуясь случаем», передал «сердечный привет и наилучшие пожелания» его семье, уточнили пресс-службе лидера Азербайджана.