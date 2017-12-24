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Россия
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Политика
Путин назвал лидера Азербайджана настоящим другом России
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    Путин назвал лидера Азербайджана настоящим другом России

    12:00  24 Декабря 2017  /обновлено: 15:31  24 Декабря 2017
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    Путин назвал лидера Азербайджана настоящим другом России

    Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. В своем письме глава РФ отметил активное социально-экономическое развитие республики под руководством Алиева, а также активную роль страны в решении актуальных международных проблем.

    «Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между нашими странами», — подчеркнул Путин.

    Кроме того, он выразил надежду «на продолжение конструктивного диалога» между двумя странами.

    В заключение он пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов, а также, «пользуясь случаем», передал «сердечный привет и наилучшие пожелания» его семье, уточнили пресс-службе лидера Азербайджана.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #алиев
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