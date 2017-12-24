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Житель Новокузнецка похитил трех коз и съел одну из них
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    Житель Новокузнецка похитил трех коз и съел одну из них

    11:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  24 Декабря 2017
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    Житель Новокузнецка похитил трех коз и съел одну из них

    Кемерово, 24 декабря. Житель Новокузнецка украл у соседки трех коз, одну из которых успел съесть до того момента, как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

    Козы находились в загоне для скота, однако дверь не была закрыта на замок, сообщает пресс-служба УМВД России по Кемеровской области. Безработный мужчина проник в помещение и совершил кражу.

    Пожилая женщина, узнав, что неизвестный похитил у нее ночью трех коз, обратилась в полицию за помощью. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 60 тысяч рублей, сообщает «Газета Кемерова». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Соседу 68-летней женщины может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #новокузнецк #кемеровская область
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