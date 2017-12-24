Сирия готова к Рождеству: репортеры ФАН увидели христианский Дамаск, украшенный огнями и елками

Дамаск уже полностью готов к празднованию Рождества. Об этом рассказали члены съемочной группы Федерального агентства новостей (ФАН), которые продолжают исследование исторической части столицы Сирии. Их новый маршрут начался у православного Собора Святой Девы Марии, затем они прошли по улице Мидхат-паша в христианский район Старого города — Баб Тума.

Наша съемочная команда запечатлела на видео вечерний Дамаск, щедро украшенный яркими огнями и гирляндами. Дух Рождества чувствуется еще только на пути в христианский квартал. А уже в этой части Старого города можно увидеть разнообразные композиции, изображающие библейские сцены, снеговиков, елки или заменяющие их южные деревья, усыпанные игрушками и огоньками.

У входа в одно из развлекательных заведений Дамаска съемочная группа ФАН заметила любопытную статую, очень напоминающую нашу Снегурочку. В ходе прогулки по улицам района наши репортеры, кроме того, встретили не одного дедушку с белой бородой и в красной шапке. Дети и даже некоторые взрослые торопились сфотографироваться с ним и скорее получить подарки.

Таким образом, город и его жители уже полностью готовы к встрече Рождества. Атмосфера праздника, которая чувствуется в воздухе, заставляет на какое-то время забыть об опасности и террористах, которые все еще действуют в южных и восточных окрестностях столицы. Сирийцы концентрируются на мирной жизни и намерены впервые за долгие годы полноценно отметить главный христианский праздник. Теперь благодаря поддержке со стороны РФ это наконец стало возможным, поскольку вооруженный этап конфликта практически завершен, и кризис перетекает в русло политического урегулирования.

Порядка 10% жителей Сирии исповедуют христианство, причем большая часть из них — православные. Христианские общины САР проживают в основном в Дамаске, Алеппо, Хаме, Латакии, Хомсе. Война в арабской республике привела к тому, что христиане стали едва ли не самой преследуемой и уязвимой религиозной группой, многие были вынуждены бежать из Сирии. Тем не менее, благодаря правительственным силам и российской поддержке, сирийцы-христиане выжили, прошли сквозь огонь войны и сейчас чувствуют себя в безопасности.