Лавров призвал власти ЕС не идти на поводу у «агрессивных русофобов»

Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти ЕС в выстраивании отношений с Москвой перестанут идти на поводу у стран-русофобов. По словам министра, эта немногочисленная, но агрессивная группа «разыгрывает антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач».

Санкционная спираль, которую раскрутил ЕС под давлением США, нанесла серьезный урон связям между европейскими государствами и Россией, подчеркнул Лавров.

При этом он заметил, что Москве известно, что недовольство таким положением дел все чаще выражают и в политических, и в деловых кругах ЕС. Так, министр напомнил, что восстановление полнофоматного диалога обсуждалось президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом на встрече в Москве в минувшем октябре.

Лавров отметил, что российская сторона ценит позицию Кипра, однако вопрос о том, насколько в Брюсселе слышен голос как киприотов, так и «других прагматично настроенных европейцев», нужно адресовать представителям европейских структур. В ходе интервью глава МИД РФ обратился к ЕС с призывом взять новый курс в отношениях с Москвой.