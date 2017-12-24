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Россия
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Политика
Лавров призвал власти ЕС не идти на поводу у «агрессивных русофобов»
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    Лавров призвал власти ЕС не идти на поводу у «агрессивных русофобов»

    11:40  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  24 Декабря 2017
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    Лавров призвал власти ЕС не идти на поводу у «агрессивных русофобов»

    Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти ЕС в выстраивании отношений с Москвой перестанут идти на поводу у стран-русофобов. По словам министра, эта немногочисленная, но агрессивная группа «разыгрывает антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач».

    Санкционная спираль, которую раскрутил ЕС под давлением США, нанесла серьезный урон связям между европейскими государствами и Россией, подчеркнул Лавров.

    При этом он заметил, что Москве известно, что недовольство таким положением дел все чаще выражают и в политических, и в деловых кругах ЕС. Так, министр напомнил, что восстановление полнофоматного диалога обсуждалось президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом на встрече в Москве в минувшем октябре.

    Лавров отметил, что российская сторона ценит позицию Кипра, однако вопрос о том, насколько в Брюсселе слышен голос как киприотов, так и «других прагматично настроенных европейцев», нужно адресовать представителям европейских структур. В ходе интервью глава МИД РФ обратился к ЕС с призывом взять новый курс в отношениях с Москвой.

    «Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя», — заключил глава МИД РФ в интервью кипрской газете «Симерини».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #лавров #ес #давление #русофобы
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