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Россия
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Политика
Пучдемон попросил у Испании разрешения вернуться в Каталонию
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    Пучдемон попросил у Испании разрешения вернуться в Каталонию

    11:25  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:26  24 Декабря 2017
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    Пучдемон попросил у Испании разрешения вернуться в Каталонию

    Мадрид, 24 ноября. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил у властей Испании разрешения вернуться обратно после победы сторонников независимости автономии на выборах в парламент.

    «Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это стало бы хорошей новостью для Испании», — подчеркнул Пучдемон.

    По его словам, возвращение в Каталонию к началу сессии парламента «было бы естественным».  Пучдемон также добавил, что останется главой регионального правительства, если «государство будет уважать результаты выборов».

    Напомним, что в четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержали политически силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании.

    Как стало известно, коалиция «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона получила в итоге 34 места в парламенте.

    Автор: Дима Оленин
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    #каталония #испания #пучдемон
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