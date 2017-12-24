Пучдемон попросил у Испании разрешения вернуться в Каталонию

Мадрид, 24 ноября. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил у властей Испании разрешения вернуться обратно после победы сторонников независимости автономии на выборах в парламент.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это стало бы хорошей новостью для Испании», — подчеркнул Пучдемон.

По его словам, возвращение в Каталонию к началу сессии парламента «было бы естественным». Пучдемон также добавил, что останется главой регионального правительства, если «государство будет уважать результаты выборов».

Напомним, что в четверг в Каталонии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержали политически силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании.

Как стало известно, коалиция «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона получила в итоге 34 места в парламенте.