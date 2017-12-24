Качество навигации ГЛОНАСС повысят в 2018 году

Москва, 24 декабря. Команда разработчиков ГЛОНАСС сообщила о старте реализации «одной из самых амбициозных программ» — повышению качества навигационных услуг на потребительском уровне в 2018 году.

В 2018 году будет обновлен контрольный документ для сигналов с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 ГЛОНАСС, что позволит повысить качество навигационных услуг, сообщает корпоративное издание разработчика спутников «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева.

Ранее сообщалось, что российские спутники связи будут передавать специальные сигналы, на порядок повышающие точность системы ГЛОНАСС.