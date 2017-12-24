Лавров призвал Кипр провести непредвзятое расследование дела Браудера

Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что будет проведено добросовестное и непредвзятое расследование по уголовному делу против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Об этом глава российской дипломатии рассказал в интервью кипрской газете «Симерини».

«Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — приводит слова Лаврова сайт внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД РФ, расследование данного уголовного дела было приостановлено в связи с существующими на Кипре судебными процедурами.

Лавров также добавил, что в ряде кипрских СМИ была развернута целая кампания против взаимодействия России и Кипра в области оказания правовой помощи о уголовным и гражданским делам.

Напомним, что Россия добивается задержания британского бизнесмена с помощью Интерпола уже четыре года. Гособвинитель просит назначить Браудеру наказание сроком в десять лет колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.