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Политика
Лавров призвал Кипр провести непредвзятое расследование дела Браудера
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    Лавров призвал Кипр провести непредвзятое расследование дела Браудера

    11:10  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:10  24 Декабря 2017
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    Лавров призвал Кипр провести непредвзятое расследование дела Браудера

    Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что будет проведено добросовестное и непредвзятое расследование по уголовному делу против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. 

    Об этом глава российской дипломатии рассказал в интервью кипрской газете «Симерини».

    «Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — приводит слова Лаврова сайт внешнеполитического ведомства.

    По словам главы МИД РФ, расследование данного уголовного дела было приостановлено в связи с существующими на Кипре судебными процедурами.

    Лавров также добавил, что в ряде кипрских СМИ была развернута целая кампания против взаимодействия России и Кипра в области оказания правовой помощи о уголовным и гражданским делам.

    Напомним, что Россия добивается задержания британского бизнесмена с помощью Интерпола уже четыре года. Гособвинитель просит назначить Браудеру наказание сроком в десять лет колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #лавров #кипр #браудер
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