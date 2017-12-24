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Россия
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Политика
Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
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    Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    10:50  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  24 Декабря 2017
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    Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    Москва, 24 декабря. Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала четыре нарушения в сирийских провинциях Алеппо (3) и Латакия (1), сообщают в Минобороны России.

    Турецкой частью представительства было зафиксировано два случая стрельбы в сирийском Дамаске.

    Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрелковой стрельбы было произведено на территориях, находящихся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    В течение дня была также проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айюба провинции Эль-Кенейтра. Местное население получило продовольствие, общий объем которого превысил две тонны.

    В течение суток медицинскую помощь получили 125 жителей. Всего медицинская помощь оказывалась 67121 жителям.

    Ранее в пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что 48 жителей Сирии вернулись в дома в провинции Дейр-эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сирия #алеппо #дамаск #латакия
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