Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
Москва, 24 декабря. Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала четыре нарушения в сирийских провинциях Алеппо (3) и Латакия (1), сообщают в Минобороны России.
Турецкой частью представительства было зафиксировано два случая стрельбы в сирийском Дамаске.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрелковой стрельбы было произведено на территориях, находящихся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.
В течение дня была также проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айюба провинции Эль-Кенейтра. Местное население получило продовольствие, общий объем которого превысил две тонны.
В течение суток медицинскую помощь получили 125 жителей. Всего медицинская помощь оказывалась 67121 жителям.
Ранее в пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что 48 жителей Сирии вернулись в дома в провинции Дейр-эз-Зор.
1 Организация запрещена на территории РФ.