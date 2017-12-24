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Спорт
Журова рассказала о единственном минусе санкций ЕС
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    Журова рассказала о единственном минусе санкций ЕС

    10:44  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  24 Декабря 2017
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    Журова рассказала о единственном минусе санкций ЕС

    Москва, 24 декабря. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о своей жизни под западными санкциями.

    В черном списке Журова находится вот уже три года. За это время, по словам Журовой, жизнь ее никак не изменилась.

    «Санкции почти никак не повлияли на мою жизнь. Успела наездиться по миру за свою спортивную карьеру. Я скорее Россию не видела», — призналась она в интервью изданию «Собеседник».

    Более того, чемпионка сообщила, что недавно получила визу в Швейцарию, несмотря на санкции ЕС. В эту страну она ездила на 125-летие Международной федерации катания на коньках.

    При этом депутат Госдумы указала на единственный минус своего нахождения в санкционных списках.

    «Единственное, от чего пришлось отказаться – отдых в Черногории раз в год», — заметила Журова

    Напомним, Журова попали в санкционные списки Евросоюза в сентябре 2014 года. Тогда власти ЕС заявили, что расширение пакета ограничений связано с намерениями подстегнуть процесс мирного урегулирования на Украине.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции ес #журова
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