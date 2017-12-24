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Сирия сегодня: восстановление САР выгодно России, сирийцы возвращаются в свои дома
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    Сирия сегодня: восстановление САР выгодно России, сирийцы возвращаются в свои дома

    11:47  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  24 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: восстановление САР выгодно России, сирийцы возвращаются в свои дома

    Сирия, 24 декабря. В Госдуме рассказали, чем восстановление САР выгодно для России. За минувшие сутки около 50 сирийцев вернулись в свои дома. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Восстановление разрушенной страны

    В настоящее время рассматриваются долгосрочные проекты по участию Российской Федерации в восстановлении экономики Сирийской арабской республики. При этом российский бизнес может на этом заработать, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    «Не будем забывать про восстановление экономики Сирии. Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну. Это, естественно, будет возможно только после переговоров в Женеве и когда установят там какой-то прочный мир. Но уже сейчас первые шаги в этом направлении делаются», — подчеркнул он.

    Депутат также отметил, что Дамаск в этом отношении смотрит на Россию с надеждой. Но это не будет гуманитарной помощью, так как САР богата нефтяными и газовыми месторождениями.

    Петр Толстой

    «Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, и, кстати, эти деньги инвестировать в наши же школы, чтобы они тоже были на уровне», — сообщил Толстой.

    Вице-спикер добавил, успешная военная операция ВКС РФ в Сирии показала, что решение, принятое президентом России  по спасению суверенитета страны и борьбе с терроризмом, осуществлено успешно.

    Сирийцы возвращаются в свои дома

    Около 50 сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    «Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами национального примирения принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, на освобожденные территории провинции Дейр-эз-Зор за последние сутки возвратилось 48 человек», — значится в сообщении военного ведомства.

    Мирные жители САР

    В общей сложности, за месяц в свои дома вернулись более 5000 человек, большую часть из них составляют женщины и дети. Кроме того, российские специалисты провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Канакийе провинции Хомс и Айн-Эль-Байда провинции Алеппо. Населению выдано продовольствие общим весом более четырех тонн, а также 65 сирийцам оказана медицинская помощь, отмечается в сообщении.

    Поселения в Хомсе и Алеппо присоединяются к перемирию

    За последние два дня два населенных пункта в САР присоединились к режиму прекращения боевых действий. Об этом также рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

    «За двое суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — значится в документе военного ведомства РФ.

    Перемирие

    Кроме того, стало известно, что сотрудники Центра по примирению враждующих сторон ведут переговоры с представителями оппозиции насчет присоединения к режиму перемирия на территории Алеппо, Дамаска, Хамы, Хомса и Эль-Кунейтры.

    Автор: Сергей Гагарин
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