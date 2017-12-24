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Назван топ-10 авто, которые хочется купить снова
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    Назван топ-10 авто, которые хочется купить снова

    10:32  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  24 Декабря 2017
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    Назван топ-10 авто, которые хочется купить снова

    Вашингтон, 24 декабря. Союз потребителей США опубликовал рейтинг автомобилей, получивших наивысшую оценку владельцев.

    В ходе исследования общественного мнения владельцам автомобилей предлагалось дать ответ на вопрос, выбрали бы они снова такую же машину?

    Возглавляет рейтинг лучших авто электрокар Tesla Model S, владельцы которого отметили большой запас хода, отличную динамику и практичность машины. Следом идет легендарный Porsche 911, который нравится автолюбителям отличной управляемостью, динамическими характеристиками и качественной АКПП.

    Третье место несмотря на неудобный доступ в салон занял Chevrolet Corvette. Все благодаря 650-сильному мотору. Далее идет Lincoln Continental, закрывает пятерку лидеров пикап Ford F-350, который заслужил любовь владельцев за способность выдерживать самые сложные условия.

    Во второй пятерке значатся родстер Mazda MX-5, гибридная Toyota Prius, кроссовер Tesla Model X, минивэн Honda Odyssey и легендарный маслкар Dodge Challenger.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #авто #рейтинг #автомобиль
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