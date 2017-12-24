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ДНР: за последние сутки силовики четыре раза нарушили перемирие
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    ДНР: за последние сутки силовики четыре раза нарушили перемирие

    10:34  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:34  24 Декабря 2017
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    ДНР: за последние сутки силовики четыре раза нарушили перемирие

    Донецк, 24 декабря. За первые сутки согласованного перемирия в Донбассе украинские силовики открывали огонь четыре раза, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза. На Донецком направлении минометы калибром 82 миллиметра применялись один раз, выпущено 10 мин», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

    Отмечается, что силовики вели обстрел из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Общее число использованных боеприпасов составило 42 единицы.

    Напомним, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала в Минске режим перемирия к новогодним и рождественским праздникам.

    Ранее сообщалось, что Басурин рассказал об обстановке в ДНР после обстрела. Донецкая народная республика обвинила Вооруженные силы Украины в несоблюдении перемирия, которое было объявлено в ночь на 23 декабря.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #днр #всу #обстрел
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