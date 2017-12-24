Володин: Операция ВКС РФ в Сирии доказала, что борьба с терроризмом может быть успешной

Москва, 24 декабря. Операция ВКС РФ в Сирии доказала, что борьба с терроризмом может быть успешной, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов искоренения терроризма — без двойных стандартов и на основании строгого соблюдения международного права», — заявил он.

Кроме того, Володин указал и на прогресс в урегулировании конфликта в САР, который стал возможен, благодаря дипломатическим усилиям России, Ирана и Турции. В этой связи он подчеркнул роль президента России Владимира Путина, лидера Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

О важности многостороннего сотрудничества в борьбе с террором Володин заявил, выступая на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом. Участниками ее также стали парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.