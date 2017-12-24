Володин призвал разработать механизм контроля передвижения боевиков ИГ из Сирии

Исламабад, 24 декабря. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, заявил, что необходимо разработать механизм контроля передвижения боевиков через границы.

В мероприятии, которое проходит в воскресенье в Пакистане, участвуют парламентарии страны-хозяйки конференции, а также Афганистана, Ирана, Китая и Турции.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, после разгрома в Сирии группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) «рассеянные группы террористов начали проникать в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Европы».

«Важно найти способ противостоять этому явлению», — заявил Володин.

В числе способов решения этой актуальной проблемы российский парламентарий назвал «повышение благосостояния граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы» стран-участниц мероприятия, так как «одним из ключевых факторов, подпитывающих террор и насилие, является низкое качество жизни». Володин добавил, что особенно важно уделить внимание реализации крупных транспортных и энергетических проектов, направленных на дальнейшее укрепление региональных связей и коммуникаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.