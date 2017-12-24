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Россия
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Общество
В России может появиться зоополиция
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    В России может появиться зоополиция

    10:02  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  24 Декабря 2017
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    В России может появиться зоополиция

    Москва, 24 декабря. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специализированное подразделение МВД по охране животных. Соответствующее обращение будет направлено на имя главы ведомства Владимира Колокольцева 25 декабря.

    Петров отметил, что подобные госслужбы уже активно используются в других странах.

    «У нас в стране организаций, отвечающих за решение проблем в этой сфере, нет, что приводит к печальным последствиям. Этим обусловлено появление так называемых догхантеров, которые пытаются решить проблемы, в частности с бездомными собаками, своими «методами», — заявил депутат в комментарии RT.

    По словам Петрова, в нашей стране зоополиция будет расследовать инциденты, связанные с жестоким обращением с животными, а также эпизодами нападений собак и кошек на людей. Кроме того, новый орган МВД будет заниматься случаями, когда люди бросают животных на произвол судьбы.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #мвд #животные #собака
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