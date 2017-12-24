Саксофонист Бутман прокомментировал матч Ночной хоккейной лиги с Путиным

Москва, 24 декабря. Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал о товарищеском матче Ночной хоккейной лиги с участием Владимира Путина.

Как рассказал артист, он играл в команде против президента и сделал все возможное, чтобы выиграть, но команда проиграла со счетом 9:3. Президент, по словам Бутмана, забил не меньше четырех шайб.

«В воротах у нас стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. И если бы не он, мы бы проиграли с более крупным счетом», — цитирует саксофониста НСН.

22 декабря Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на Красной площади в Москве.

Ночная хоккейная лига была создана 16 лет назад по инициативе президента Российской Федерации и при поддержке ветеранов российского хоккея.

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